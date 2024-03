È il vento estivo che soffia da sud e rende l’aria soffocante. È il titolo del romanzo d’esordio di Antonio Colasanto, giurista e analista presso l’Omcom, Osservatorio mediterraneo sulla criminalità organizzata. È il Favonio, in dialetto foggiano ‘U Favugnë. E, tra saggio e romanzo, narrazione e descrizione, si racconta la mafia foggiana. “E raccontare come stanno le cose vuol dire non subirle” e vuol dire contribuire a cambiarle. Quinto appuntamento di “Una campagna di libri” con Antonio Colasanto e la presentazione di “‘U Favugnë. Storie di mafia foggiana”. Dialoga con l’autore Arturo Gianluca Di Giovine. Modera Paola Grillo. Appuntamento venerdì 15 marzo ore 18.30 alla Massaria Agriresort, SP 83 Orta Nova – Stornara.