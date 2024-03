Istituita dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione, “Università Svelate” vuole essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro.

“L’università non è di chi ci insegna, né di chi ci lavora o ci studia. L’università è di tutti – ha commentato Giovanna Iannantuoni, Presidente della CRUI – Ed è necessario istituire un momento corale e nazionale in cui il concetto venga sottolineato. L’università rappresenta la fabbrica più attiva della coesione sociale. Nei territori più ricchi produce la ricerca che diventa tecnologia e migliora la vita. Nei territori più difficili, oltre a questo, rappresenta un presidio territoriale contro le forze antisociali che minano la democrazia. L’università, fatta di luoghi e di persone, appartiene a ogni cittadino e il 20 marzo lo invitiamo a incontrarla.”

Anche l’Università di Foggia, insieme agli altri Atenei italiani, si appresta a celebrare questa giornata con grande entusiasmo aprendo alla cittadinanza le proprie strutture, aule, biblioteche e laboratori.

“Con la Presidente della CRUI Giovanna Iannantuoni e gli altri colleghi Rettori abbiamo ritenuto importante istituire una Giornata nazionale per celebrare l’Università. Una iniziativa, questa, che inaugura una nuova stagione di politiche integrate finalizzate a dare risposte concrete alle istanze di conoscenza e innovazione emergenti dalla società contemporanea e che si propone l’obiettivo di rafforzare l’Istituzione Universitaria quale motore culturale sociale ed economico per lo sviluppo del sistema Paese. – Ha dichiarato il Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio – L’Università ha modificato da tempo il proprio modello di funzionamento attraverso un processo di cambiamento e trasformazione dei compiti che le vengono attribuiti dall’evoluzione della società e dell’economia; non solo didattica, alta formazione, ricerca, ma anche public engagement inteso come “impegno pubblico” come percorso basato su ascolto, interazione, condivisione, partecipazione attiva e responsabilità sociale. In quest’ottica l’Università di Foggia è impegnata a potenziare il suo ruolo di interlocutore privilegiato nel dialogo e nell’interazione con la cittadinanza e con i principali protagonisti del Territorio su tematiche di interesse generale, penso ad esempio alla sostenibilità, all’innovazione sociale, alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione, alla promozione del ricco patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Aprire le porte dell’ Università, dei Dipartimenti, delle aule, dei centri di ricerca, dei laboratori, comunicare le attività di formazione e di ricerca scientifica, far conoscere i progetti realizzati e da realizzare, diventa non solo significativo ma fondamentale se vogliamo costruire un dialogo con i cittadini e creare legami sociali forti che possano consentirci di essere una concreta risorsa per la collettività. Invito, quindi, i cittadini a partecipare numerosi il 20 marzo alle attività e iniziative programmate, una giornata che auspico possa essere un’occasione di festa alla scoperta della nostra amata Università da trascorrere insieme ai nostri studenti, docenti e personale amministrativo.”