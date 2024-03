La Polizia di Stato, in sinergia con la Polizia Locale di Foggia, continua incessantemente le attività di contrasto al degrado urbano ed, in particolare, presso il “Quartiere Ferrovia” finalizzate alla prevenzione e repressione di forme di abusivismo commerciale e di illegalità diffusa.

Nel pomeriggio di ieri, è stato effettuato un intervento operativo congiunto, in forma massiva, che ha circoscritto le arterie principali del richiamato comprensorio, operando capillari attività di controllo a soggetti ivi rintracciati, nonché verificando autorizzazioni/licenze di alcuni esercizi commerciali operanti in quel sito urbano.

Il risultato della suddetta iniziativa operativa ha condotto ai seguenti risultati: 1 sequestro di merce abusivamente venduta tra via Podgora e via Monfalcone per un totale di 414 pezzi; 1 sequestro di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa; 1 sequestro di veicolo con targhe non corrispondenti a marca e modello; 1 provvedimento di “Dapo Urbano” a carico di un individuo in atteggiamenti di bivacco in piazza Vittorio Veneto; 10 sanzioni al CdS relative alla sosta vietata; 30 persone identificate; 20 veicoli controllati; 7 locali commerciali controllati. Le attività di contrasto al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità.