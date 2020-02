Ancora una notte inquieta ad Orta Nova, dove si è verificato un altro incendio di cui non si conosce la matrice né quanto meno la motivazione. Il bersaglio dell’ultimo rogo è una cantina di Viale Ferrovia, alla quale hanno incendiato le cabine elettriche e quelle telefoniche.







Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri che hanno raccolto elementi utili. La cabina elettrica presentava segni di effrazione, ma non ci sono tracce di liquido infiammabile nei pressi del rogo. Si indaga per risalire agli autori del gesto.