Una “Scuola di magia” ad Orsara di Puglia rivolta a ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni per introdurli nel mondo dei trucchi e degli effetti incanti. Curata dall’illusionista-fantasista Alexis Art, la “Scuola di magia” si svolgerà il 5, 6 e 7 aprile 2024, dalle ore 17.00 alle 19.00, nell’aula consiliare del Comune di Orsara di Puglia. L’attività è gratuita e i posti sono limitati. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Bio Hub” promosso dal Comune di Orsara di Puglia efinanziato dal GAL Meridaunia, con l’obiettivo di farvivere una esperienza di socializzazione a contatto con la natura e con tutte le bellezze che può offrire, arricchendosi di conoscenze, pratiche e relazioni umane. L’appuntato si inserisce in questo percorso di animazione didattica e culturale che sta animando il territorio dei Monti Dauni.

Partecipare all’iniziativa per i ragazzi e le ragazze sarà un po’ come entrare nel mondo di Hogwarts, la scuola di magia in cui compiono i loro studi la maggior parte dei maghi e delle maghe. E’ qui che saranno introdotti in lezioni teoriche e pratiche di teatro, acquisendo le nozioni su come presentare un effetto magico, come narrare la storia che accompagna un trucco, come imparare a vedere lo straordinario nell’ordinario. Tre giorni per volare con la fantasia, con la magia e con la voglia di stupirsi e stupire gli altri. Domenica 7 aprile, infine, alle ore 18.00 – sempre nell’aula consiliare del Comune – ci sarà uno spettacolo conclusivo che avrà come protagonisti i giovani partecipanti alla “Scuola di magia”, rivolto alle famiglie e alla cittadinanza. Per info e iscrizioni, è possibile prenotare alla mail info@reteoltre.it, lasciando i dati ed un recapito telefonico. E’ possibile contattare anche il numero 351.2451333 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14.

“Bio Hub” èrealizzato dal Comune di Orsara di Puglia (soggetto capofila) in ATS con le cooperative Ortovolante, Socialservice, Anteo, Associazione di Volontariato Tutti in volo e Consorzio di cooperative sociali Oltre. L’iniziativa è stata finanziata attraverso il Fondo F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014-2020. Piano di Azione Locale “Monti Dauni – Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.