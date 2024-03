Talk show, cucina, esperienze culinarie, filiera del gusto, gin garganico e soprattutto lei, la protagonista assoluta dell’enogastronomia del promontorio a picco sul mare, la Paposcia Garganica. Al Gate&Gusto di Foggia, per la prima volta arriva questo prodotto da forno che si sta facendo conoscere in tutto lo Stivale grazie ad un’associazione ad essa dedicata e all’evento più importante dell’inverno, il Paposcia Fest. La ricetta tradizionale prevede un condimento semplice, olio extravergine d’oliva garganico e pecorino, ma si può farcire in tutti i modi. Il 26 dicembre il Paposcia Fest spegnerà la terza candelina con un’edizione che si preannuncia densa di emozioni e novità. Una kermesse che assicura ogni anno flussi elevati di turisti, che preferiscono raggiungere il Gargano non solo d’estate, ma anche nel resto dell’anno, come accade per gli eventi di San Valentino e della Settimana Santa. L’appuntamento è al Gate&Gusto di Foggia fino a martedì con tante sorprese e con la possibilità di assaggiare sua maestà la Paposcia di Vico del Gargano.