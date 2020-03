C’è il Coronavirus ma la movida foggiana non si arrende. E’ quanto si evince dalle foto che stanno circolando sul web in queste ore, riferite al centro di Foggia nella serata di venerdì.







Effetto del ritorno di tanti studenti universitari che, in barba alle disposizioni governative che vietano i grandi assembramenti, si sono rincontrati in Piazzetta per una normale serata di svago.







Sicuramente un segnale da cui si evince che a Foggia la psicosi non si fa sentire, ma resta preoccupante la mancata osservanza delle disposizioni precauzionali e il mancato controllo di chi dovrebbe accertarsi dell’osservanza delle leggi per contenere il contagio del virus.