I Carabinieri della Compagnia di San Severo e della locale Stazione hanno dato esecuzione a due distinte Ordinanze di Custodia Cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti complessivamente di sette sanseveresi (cinque dei quali sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari) accusati, in concorso tra loro, di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’articolata d’indagine, condotta dal mese di ottobre 2023 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia, ha consentito di raccogliere gravi indizi di reità in relazione a due distinte attività di spaccio di stupefacenti al dettaglio del tipo cocaina, hashish e marjuana che i sette indagati, appartenenti a due differenti nuclei familiari, avevano avviato presso le loro rispettive abitazioni situate nel centro storico del comune dauno, con sistemi di video-sorveglianza e accessi blindati da inferriate per eludere le indagini, in favore di assuntori sia sanseveresi, sia provenienti da comuni o regioni limitrofe.

A riscontro delle attività condotte, nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza di reato 2 persone, denunciate altre 5 e sottoposti a sequestro 239,53 grammi di hashish, 9,30 di marijuana, 7,92 di cocaina e 3,45 di eroina.

Inoltre, durante l’esecuzione delle misure restrittive, i Carabinieri hanno eseguito ulteriori due arresti in flagranza di reato, avendo rinvenuto all’interno dell’abitazione di uno dei due nuclei familiari e sequestrato circa 3,2 chilogrammi di hashish suddivisi in “panetti”, oltre a 10 grammi circa di cocaina suddivisa in dosi.