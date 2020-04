Nessuno si salva da solo è il titolo dell’appuntamento organizzato dall’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, che si terrà il prossimo 15 aprile 2020, con inizio alle ore 19, in diretta sulla pagina Facebook Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

L’iniziativa si pone sulla scia di alcune affermazioni di papa Francesco, il quale durante la celebrazione eucaristica presieduta a Santa Marta lo scorso 30 marzo, ha chiesto di pregare per quanti non riescono a reagire alle tante difficoltà derivanti dalla difficile situazione creata dalla diffusione del Covid-19 e restano «spaventati per questa pandemia». Invitando tutti alla preghiera, il Santo Padre ha chiesto di aiutare tutti a rialzarsi «per il bene della società».



Nasce dall’invito di papa Bergoglio l’idea del dialogo con la dott.ssa Chiara Merighi, psicologa e psicoterapeuta, sulla difficile situazione che stiamo vivendo. L’evento, trasmesso in diretta Facebook, offrirà la possibilità di interagire con la relatrice. Introdurrà e modererà l’incontro l’avv. Gaetano Panunzio, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale. Le conclusioni saranno affidate a Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

