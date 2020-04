Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2020, in un terreno agricolo situato in Via Tratturo Incoronata ad Orta Nova (zona via della Distilleria).

Un agricoltore ortese, classe 1976, era l lavoro nel fondo di famiglia alla guida di un trattore a cui era collegata la macchina spargiconcime. L’uomo è stato urtato dal macchinario e ha perso un braccio. Da accertare se l’incidente sia dovuto ad un guasto ad una disattenzione.

Immediatamente sul posto sono giunte diverse ambulanze, delle pattuglie dei Carabinieri e i tecnici dello Spesal per i rilievi del caso. E’ stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre in sicurezza il ferito. L’uomo è stato immediatamente soccorso e tradotto presso l’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

IMMAGINE DI REPERTORIO