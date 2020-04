Il lavoro in un’economia sostenibile è il titolo dell’appuntamento organizzato dall’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, che si terrà il prossimo 28 aprile 2020, con inizio alle ore 19, in diretta sulla pagina Facebook: Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

L’iniziativa si pone sulla scia del Messaggio dei Vescovi per la Festa del 1° maggio 2020, dove si legge: “La sfida che abbiamo di fronte è formidabile e richiede l’impegno di tutti. C’è una missione comune da svolgere nelle diverse dimensioni del nostro vivere come cittadini che partecipano alla vita sociale e politica, come risparmiatori e consumatori consapevoli, come utilizzatori dei nuovi mezzi di comunicazione digitali.

Questo chiede a tutti di dare un contributo alla costruzione di un modello sociale ed economico dove la persona sia al centro e il lavoro più degno. Così, senza rimuovere impegno e fatica, si può rendere la persona con-creatrice dell’opera del Signore e generativa”.

Da queste indicazioni nasce l’idea del dialogo con don Mimmo Natale, direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, con il dott. Andrea Losito, direttore Ial Puglia-Cisl, e con il dott. Fabio D’Imperio, animatore di comunità del Progetto Policoro che illustrerà le tappe del percorso di orientamento al lavoro “Conazione”, realizzato in collaborazione con i partner locali della filiera del Progetto: Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas, Pastorale Giovanile, Azione Cattolica, Cnos, Cisl-Ial. Oltre all’attuale situazione lavorativa, saranno approfondite eventuali future opportunità di sviluppo e di crescita.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio per i Problemi Sociali e del Lavoro della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, sarà trasmesso in diretta Facebook e offrirà la possibilità di interagire con i relatori. Introdurrà e modererà l’incontro l’avv. Gaetano Panunzio, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale. Le conclusioni saranno affidate a Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

Comunicato Stampa

Diocesi Cerignola – Ascoli Satriano