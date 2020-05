Finalmente Stornarella torna a rivivere: al via la ripartenza del commercio locale. Nello specifico, bar, ristoranti e negozi al dettaglio potranno riprendere le proprie attività per ridare linfa vitale al nostro paese. Pertanto , i gruppi locali di Forza Italia, Fratelli di Italia ed Alleanza Democratica per Stornarella sono intervenuti con un’idea per il rilancio del territorio.

“In un’ottica collaborativa e confidando in un sicuro riscontro positivo, presentiamo la nostra mano tesa alla maggioranza di governo, affinché vengano emanati provvedimenti a sostegno dei ristoranti, bar e negozi al dettaglio” – affermano i firmatari della proposta. “Lo facciamo nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio e chiedendo l’applicazione di norme esistenti, come l’articolo 190 del Codice dei contratti pubblici, meglio noto come “Baratto amministrativo”.

“In pratica, se dovesse essere accolta la nostra proposta” – sottolineano Pasquale Fiorilli, Ercole Costa e Valerio de Angelis – gli esercenti potrebbero ottenere l’esenzione dalla Tari o la sua riduzione, offrendo, in cambio, l’impegno ad organizzare iniziative per la collettività. Ad esempio: se un bar, un pub o altro locale o negozio si offrirà di promuovere uno o più spettacoli culturali, una o più attività di valorizzazione dei luoghi, altre attività per la manutenzione del verde o in difesa dei più deboli, il comune potrà procedere all’eliminazione o riduzione della tassa sui rifiuti”.

“Questo meccanismo permetterà ai commercianti di riprendere fiato e di riorganizzarsi senza la spada di Damocle di una scadenza fiscale come quella per il pagamento della Tari. In cambio , gli esercenti avranno L’importante compito di risollevare la vita sociale di Stornarella, con noi cittadini che ritorneremo a spendere il più possibile presso i loro locali. In conclusione, alla politica toccherà avere coraggio, ai commercianti il compito di far rivivere una straordinaria comunità, come la nostra, senza nessun peso fiscale”.