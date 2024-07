La ProLoco Orta Nova presenta la quinta edizione de “La Notte dei Gourmet”. L’appuntamento annuale nel cartellone dell’estate ortese torna, il prossimo 19 Luglio, ad animare la suggestiva location di piazza ex gesuitico ad Orta Nova. Cibo sublime, ottimo vino e buona musica sono gli ingredienti principali di una serata da non perdere.

La notte dei gourmet, nasce dall’idea di promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, proponendo i piatti della tradizione accompagnati dai vini prodotti dalle cantine del tavoliere, fiore all occhiello della nostra economia agricola. Quattro i ristoranti ortesi protagonisti della serata: Trattoria – Pizzeria PAZZA IDEA, Panificio Caricone, Pasticceria di Fabbiano Ignazio e Ristorante La Sfinge.

Rispetto agli anni precedenti l’evento prevederà un format diverso per rendere libera la scelta delle degustazione. Infatti, in aggiunta al ticket comprendente 4 degustazioni food e 4 degustazioni wine, sarà possibile degustare ulteriori portate singolarmente. La prevendita è già aperta ed è sufficiente contattare la ProLoco Orta Nova attraverso i canali social.

Ad arricchire la serata le note di Micky Sepalone e Angela Piaf con i musicisti della Canta Napoli Band che presentano «Canta Napoli Due Punto Zero». La Storia della Canzone Classica Napoletana in un Concerto Moderno, sulle note di Renato Carosone e dei grandi cantautori della Napoli di ieri e di oggi: Sergio Bruni, Roberto Murolo, Domenico Modugno, Aurelio Fierro, Antonio De Curtis, Lucio Dalla, Pino Daniele ed altri ancora.

Tutti saranno protagonisti della serata e potranno partecipare al concorso “Selfie a Palazzo” che coinvolgerà chiunque voglia partecipare e premierà il selfie più bello della serata.

Per info e prevendita rivolgersi ai seguenti contatti 334 20 59 030 – prolocoortanova@gmail.com – Facebook/Instagram ProLoco Orta Nova. O rivolgendosi presso il punto Fazi Allure in Via Papa Giovanni XXIII, 1A.