Tra mura antiche e ricche di aneddoti, immersi nella storia preziosamente conservata dai residenti, appaiono colori e armonie creative contemporanee, quasi a rompere un equilibrio millenario conferendone bellezza con cromatismi dall’assoluta vivacità, legando unicità al territorio e importanza alle sue tipicità.

Giovedì 11 luglio 2024, a partire dalle ore 18:00, e fino al 19, a Deliceto, nel “Castello Normanno-Svevo-Angioino”, rinomato luogo storico del centro subappennino Dauno, l’artista foggiano Michele Affatato esporrà le sue opere nell’antologia artistica pittorica e creativa.

Una personale con quadri che riprendono i colori della Capitanata, di ciò che era, è e sarà, perché sono le peculiarità che la contraddistinguono, provincia unica con distese pianeggianti, monti, mare, boschi e foreste, colorate dalla natura, baciata dal soffice vento che da secoli coccola le nostre spighe d’oro, il prezioso grano, e meta dei più grandi imperatori della storia medievale, che qui hanno cementato la loro cultura.

La mostra, organizzata e patrocinata dal Comune di Deliceto, verrà inaugurata giovedì 11 luglio 2024, alle ore 18:00, con la presenza dell’artista, con interventi del Sindaco dott. Pasquale Bizzarro e della delegata alla Cultura dott.ssa Adriana Natale.

La mostra sarà un viaggio artistico-culturale immerso nella natura, nei colori vividi della terra che l’ospita, dove le emozioni dell’artista saranno percepite allo sguardo delle sue opere.

Michele Affatato è di ritorno dal successo materano di “Casa Cava”, dove un mese fa ha esposto altre sue opere, incantando la miriade di turisti che ogni giorno visitano la “Città dei Sassi” patrimonio dell’UNESCO. E meno di due masi fa da quello romano presso la Galleria “Il Collezionista”. Oltreoceano ha esposto all’USA Tour Biennial 23/24 della Fondazione Effetto Arte, un viaggio artistico tra New York, Miami, Washington e Los Angeles, oltre che ad altre importanti mostre, riprese da più parti e divulgato da rinomate riviste del settore. Ma è a Foggia e provincia che Michele Affatato insiste a far conoscere ciò che prova e dipinge, mai stanco, riproponendo la sua essenza, identitaria del luogo natìo e sconfinante per la divulgazione dell’arte. Una tra tutte la bi-personale artistica al castello di Monte Sant’Angelo con Gheorghita Ouatu, nell’ottobre del 2023.

Vernissage con ingresso libero e aperitivo di benvenuto giovedì 11 luglio 2024, alle ore 18.