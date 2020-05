Dopo 2 mesi di stop dovuti all’emergenza Covid, dal prossimo giovedì 4 giugno torna attivo il servizio di sosta tariffata sugli stalli presenti nel territorio comunale di Foggia. A tal proposito gli uffici e gli sportelli della biglietteria saranno aperti al pubblico già da lunedì 1 giugno, per consentire l’acquisto e la regolarizzazione dei titoli della sosta a pagamento.

Per agevolare gli utenti, inoltre, per l’intero mese di giugno, è prevista una apertura straordinaria della biglietteria presso il Terminal “Vincenzo Russo”, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e anche il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00. I titolari di abbonamenti della sosta a pagamento (mensili, trimestrali e annuali) potranno, in considerazione dell’Ordinanza sindacale n.27 del 3 aprile di sospensione del pagamento delle strisce blu, recuperare la quota parte dei titoli non fruiti, in riferimento al periodo che va dal 6 aprile al 3 giugno.

Per gli abbonamenti annuali la scadenza deve intendersi prorogata di 2 mesi mentre, per gli abbonamenti trimestrali e mensili, occorrerà recarsi presso la biglietteria, esibendo il titolo e il libretto di circolazione del veicolo, per farsi rilasciare titoli della sosta di durata pari ai giorni non fruiti durante il periodo di stop. Per ricevere le informazioni ufficiali e restare sempre aggiornati su ATAF, è possibile scaricare gratuitamente da smartphone, tablet o pc l’applicazione di messaggistica gratuita Telegram e iscriversi al canale ATAF Comunica, dove è possibile anche scaricare l’orario aggiornato.

Comunicato Stampa

ATAF Foggia