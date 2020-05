Diffondiamo integralmente il comunicato stampa a firma del consigliere di minoranza di Orta Nova, Dino Tarantino, in merito alla composizione del nuovo laboratorio di cittadinanza attiva che prevede la presenza dell’ingegner Antonio Santopietro.

Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più! In realtà l’Ing. Santopietro ha sempre fatto parte della “famiglia” dell’amministrazione Lasorsa, pur non essendo stato mai eletto da nessuno, come supporter diciamo. Non ci sarebbe nulla di male se ci limitassimo a questo. Ma il Sindaco ora ha voluto legittimare la sua presenza in comune, forse, con il primo atto che porta davvero la sua firma. Non penso, infatti, sappiate che la Giunta Lasorsa abbia istituito un nuovo ufficio comunale, un suo personale staff, denominato “Laboratorio di cittadinanza attiva”, e con decreto sindacale n. 43 del 26 maggio 2020 sia stato nominato, come suo unico membro, proprio l’Ing. Antonio Santopietro.

Ma vi chiederete, cosa sono questi laboratori di cittadinanza? Non sono altro che gruppi di lavoro, formati da tecnici scelti dall’amministrazione comunale senza selezione comparativa, che dovrebbero affiancare il Sindaco e gli Assessori svolgendo attività propositiva e consultiva nell’elaborazione di proposte politiche. A titolo gratuito, ma con diritto all’eventuale rimborso spese di viaggio. Ebbene, al momento guarda caso, l’unico laboratorio aperto è quello dell’area tecnica, per intenderci tutti gli argomenti che vanno dalla gestione dei rifiuti alle opere pubbliche, dallo sviluppo del territorio alla sicurezza stradale. E, guarda caso, l’unico membro è proprio l’Ing. Santopietro. Ma dove è finita la vostra tanto decantata trasparenza?! Innanzitutto avete istituito un organo collegiale formato di fatto da un solo soggetto.

Permetterete poi a soggetti privati, che potrebbero essere anche indirettamente portatori di altri interessi a scapito di quello pubblico, di entrare dalla finestra nella gestione amministrativa. Mi viene da chiedervi se non si andranno a sedere al posto vostro, come plenipotenziari, ai tavoli che contano. Si legge, inoltre, che l’Ing. Santopietro abbia manifestato interesse e disponibilità a far parte di questo nuovo ufficio di staff. Ma avete mai pubblicato una manifestazione di interesse che avrebbe permesso anche ad altri professionisti di partecipare?! A me non risulta! Evviva la trasparenza!

Cosa corretta sarebbe stata invece che questi uffici fossero formati da più tecnici, e non solo da uno, e che fossero espressione delle varie anime politiche che compongono la nostra Città. Sindaco Lasorsa, ma chi pensi di prendere in giro con questi giochetti?! Vorrei precisare che non giudichiamo lo stimato professionista che si è messo così generosamente a disposizione, ma solo le tue scelte politiche profondamente inique. Come Fratelli d’Italia siamo molto preoccupati di questa nuova evoluzione che, di fatto, porta alla morte della politica in settori così delicati per la nostra Comunità. Dovrebbero essere i soggetti eletti dai cittadini a prendere le decisioni e non i privati.

Consigliere Comunale di Orta Nova

Dino Tarantino – Fratelli D’Italia