Le mani sono il ponte levatoio tra noi e il Mondo. Contengono la fatica, il calore, il contatto con gli altri e rappresentano il primo contatto con il mondo che ci circonda. Le mani, come abbiamo imparato in questi mesi, sono anche un pericolosissimo ricettacolo di batteri e virus ed è per questo che l’igiene delle mani rappresenta il primo strumento di prevenzione individuale contro la propagazione epidemica.

A supporto di questa tesi, nasce SOAPP, l’app che ti aiuta a mantenere le mani pulite.Basta impostare l’intervallo orario e la frequenza di tempo per far partire un avviso che ricorda di portare le mani al lavandino, con un tutorial che guida, passo dopo passo, nelle fasi del lavaggio e nei tempi consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il progetto SOAPP, ora disponibile negli store, è stato presentato al pubblico in data 5 maggio u.s., in occasione della Giornata mondiale per l’igiene delle mani, indetta ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ambito della campagna “Cure pulite sono cure più sicure”.

L’applicazione mobile è stata ideata da Fabio Ciniero, Antonio De Feo, Guglielmo Giannini, Vincenzo Lorusso, Leonardo Martinelli e Vincenzo Musolino, sei giovani innovatori baresi, under 30 che dichiarano: “Utilizzare SOAPP è uno straordinario gesto verso la comunità, che aiuta a contrastare la diffusione di virus e batteri, proteggendo te e chi ti sta intorno”. Soapp è stata promossa dal Settore di Igiene del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Unifg e ha ricevuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia.

“L’iniziativa si allinea perfettamente alla strategia Unifg volta, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, a diffondere soluzioni e informazioni scientifiche – ha dichiarato il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Pierpaolo Limone -. La promozione di uno stile di vita orientato alla prevenzione è stata, infatti, sempre al centro di tutte le scelte intraprese e condivise con la prof.ssa Rosa Prato, ordinario di Igiene e punto di riferimento per le attività di sorveglianza epidemiologica e controllo dell’Azienda Policlinico “Ospedali Riuniti” e della ASL di Foggia. Su tale orientamento, abbiamo, quindi, accolto immediatamente l’idea di sostenere un’importante ed efficace iniziativa come SOAPP”.