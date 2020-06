Il Comune di Bovino ha bandito un concorso per incentivare alla partecipazione in vista dell’infiorata cittadina che abbellirà il borgo. I Monti Dauni, da anni, stanno puntando tantissimo su iniziative di questo tipo che riempiono di fiori il paese e al contempo sostengono un indotto florovivaistico che in Italia è ancora molto rilevante.

“Nell’intento di sensibilizzare i cittadini del Comune di Bovino alle tematiche ambientali e al fine di stimolare la cultura del bello” – spiega il sindaco Vincenzo Nunno – “abbiamo bandito un concorso a premi denominato: ‘Infioriamo il Borgo’. Obiettivo dell’iniziativa è indurre gli stessi cittadini alla cura dell’ambiente che li circonda e stimolarli a rendere più bello, gradevole ed ospitale il proprio paese, abbellendolo con fiori, piante e allestimenti floreali”.

Il concorso consiste nell’abbellimento di finestre, balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante di vario genere (gerani zonali, edera, petunia, ecc.). L’iscrizione è gratuita e i premi sono in denaro: al primo classificato vanno 200 euro, al secondo 100 e al terzo 50 euro. I cittadini interessati a partecipare all’iniziativa dovranno presentare apposita istanza sul sito del Comune o presso l’ufficio dei Servizi Sociali.

L’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a mezzo posta o consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune entro: le ore 11,30 del 26 giugno 2020. Per maggiori informazioni, per consultare il testo dell’Avviso Pubblico ed il modello della domanda di partecipazione, clicca sul link che segue. http://www.comune.bovino.fg.it/bovino/po/mostra_news.php?id=636&area=H