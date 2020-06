🔴 #OrtaNova La replica del sindaco Domenico Lasorsa alla richiesta di spiegazione delle opposizioni in merito ai ritardi sul rilascio della Carta d'Identità:



"In virtù delle critiche che sono state rivolte nei confronti delle dipendenti comunali presenti all'ufficio anagrafe, sui ritardi di elaborazione della carta d'identità, vogliamo fare chiarezza.



Credo sia palese, e sotto gli occhi di tutti, che il Comune di Orta Nova sia sotto organico. Proprio per questo è normale che un ufficio, come quello anagrafe, sia continuamente sotto pressione e di conseguenza vada in difficoltà. Nonostante tutto, le nostre dipendenti comunali danno il massimo per garantire l'efficienza dello stesso. Arrivando continuamente a sacrificarsi perché sappiamo perfettamente che un ufficio così importante non può essere portato avanti solo da due unità.



Proprio per questo motivo nel nuovo fabbisogno del personale abbiamo potenziato la presenza di figure di categoria C. Tra cui una dovrà andare proprio a rafforzare l'ufficio in questione. Questo, però, potrà essere possibile dopo l'approvazione della previsione di bilancio che ci sarà a fine luglio.



Nel frattempo con decreto sindacale abbiamo spostato altre unità che andranno in supporto delle due unità già presenti nello stesso ufficio.Riteniamo che le nostre dipendenti vadano rispettate per l'impegno profuso nonostante le difficoltà".