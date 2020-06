Nella giornata di ieri, l’ufficio stampa della TIM ha informato i cittadini della Capitanata in merito ad un atto vandalico che ha creato non pochi disagi sulla linea ADSL, soprattutto sui Monti Dauni.

“Un cavo in fibra ottica di elevata potenzialità trasmissiva è stato gravemente danneggiato a seguito di un atto vandalico, in località Segezia, nel comune di Foggia” si legge nella nota. “L’episodio ha avuto ripercussioni sui servizi telefonici di rete fissa e mobile anche nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Deliceto, Faeto, Foggia, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Sant’Agata di Puglia, Troia”.

Le operazioni per la riparazione del cavo da parte dei tecnici dell’azienda sono in corso e, salvo imprevisti, il ripristino dei servizi è stimato in queste ore. TIM ha presentato denuncia alle autorità competenti”.