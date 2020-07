Tanta cultura e anche tanti sforzi per preservarla. Stornara si appresta a riproporre la fortunata kermesse dedicata all’arte di strada, ma mentre fervono i preparativi per l’edizione 2020 alcuni cittadini hanno denunciato un atto vandalico ai danni di uno dei murales delle passate edizioni.



A denunciare l’accaduto è stata Silvana Sabetta, una delle organizzatrici dell’APS Stornara Life che ogni anno propone l’evento Stramurales. Il messaggio di sdegno nasce dal danneggiamento di uno dei murales sorto nei pressi del centro cittadino e realizzato dai No Chance, tra i più importanti artisti ad aver partecipato.

“Questo è il nuovo gioco dei ragazzini di Stornara” – scrive l’organizzatrice dopo aver colto sul fatto i baby teppisti – “distruggere a calci un’opera d’arte che sta girando sui media in tutto il mondo. Li abbiamo fermati in tempo perché il murales è in pieno centro cittadino altrimenti la gara di distruzione e vandalismo, come per ogni teppista che si rispetti, sarebbe andata avanti fino a completo scempio e distruzione come hanno già fatto con altri murales più in periferia e completamente al buio”.

“Io so chi sono le madri, i padri e tutti i parenti di questi teppisti” – si legge nel post su Facebook – recuperateli ora, per il loro bene, altrimenti avranno un futuro assicurato come incivili, teppisti e mi fermo qui. Inoltre giusto per essere chiari , cari genitori, c’è la legge che tutela queste opere, la prossima volta partono le denunce. Poi non lamentatevi”.