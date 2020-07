🎒 DISTANZIAMENTO NELLE SCUOLE

I Comuni dei Cinque Reali Siti hanno ottenuto dei finanziamenti per l'adeguamento dell'edilizia scolastica e per mettere in atto il distanziamento nelle scuole, al fine di contenere il contagio da #Covid19 al ritorno tra i banchi a settembre. Ecco il riparto dei fondi:

- Carapelle, € 28.000

- Orta Nova € 90.000

- Ordona € 15.000

- Stornara € 28.000

- Stornarella € 28.000

