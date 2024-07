E’ allarme medici sul Gargano. La richiesta di aiuto viene da Vico del Gargano, dove l’Amministrazione comunale ha informato il Prefetto Maurizio Valiante della situazione di disagio e difficoltà che caratterizza i servizi di continuità assistenziale e del Punto di Pronto Intervento nel Comune garganico. È aumentato il numero di turnazioni in cui non è garantita la presenza di un medico, sia per il servizio di Punto di Primo Intervento sia per quello relativo al 118. Una situazione che rischia di degenerare con l’inizio della stagione estiva quando il numero di persone che hanno bisogno di aiuto cresce. Situazione non migliore nei Cinque Reali Siti, dove spesso si ha difficoltà anche a reperire un medico. Come accaduto domenica scorsa a un cittadino anziano a Orta Nova, che si era recato alla guardia medica dopo la puntura di un’ape senza però trovare nessuno al suo interno. Per sua fortuna, una ambulanza che faceva ritorno da Cerignola gli ha prestato soccorso.

La ASL Foggia, intanto, ha emanato un Avviso pubblico per reclutare Medici Specializzandi e Medici Laureati per il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo. Possono inoltrare domanda i medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione e i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. I cittadini chiedono azioni e provvedimenti che pongano rimedio a questa situazione di emergenza.