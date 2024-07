I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno tratto in arresto il latitante L.G., 31enne del luogo, tra gli indagati dell’operazione che ha portato lo scorso 23 maggio all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 20 persone con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che secondo le indagini – condotte sotto la direzione della Procura di Foggia – aveva organizzato una florida attività di vendita e distribuzione di cospicui quantitativi di droga nell’hinterland cerignolano e in altre Province limitrofe, si era reso irreperibile dalla data della cattura, sottraendosi alla custodia cautelare in carcere.

I militari dell’Arma, in seguito ad incessanti ricerche e a una articolata attività investigativa, lo hanno localizzato in un appartamento del centro cittadino di Cerignola, al cui interno hanno fatto irruzione con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, riuscendo a trarlo in arresto e a tradurlo in carcere.