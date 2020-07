Oggi sono iniziati i lavori di asfaltatura sulla Strada Provinciale 81 Orta Nova-Stornarella. Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, che sta seguendo personalmente lo svolgimento dei lavori su un tratto di strada che da tempo versa in condizioni di estrema precarietà.



Il sindaco di Candela, nel dare la notizia, ha anche voluto rispondere ad alcune polemiche circolate negli scorsi giorni, quando si stavano svolgendo i lavori preliminari di pulizia delle cunette e messa in sicurezza delle alberatura. “Per sgombrare ogni dubbio ribadisco che gli interventi interesseranno l’intero tratto, così come da me affermato in precedenza” – sottolinea Gatta.

Poi una precisazione in vista delle elezioni regionali. “Tengo a precisare che gli interventi in corso così come da me promesso vengono eseguiti per il solo motivo di cercare di migliorare una parte di territorio della Capitanata abbandonato da anni, non per mancette pre-elettorali, come invece sta avvenendo in queste ore in altri consessi” – conclude il presidente della Provincia.