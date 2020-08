È un agosto memorabile quello di Ahmed Mejri, giovane portiere nativo di Ordona, che solo qualche giorno fa ha compiuto 19 anni. È notizia di questi giorni, infatti, la convocazione in Nazionale Under 21 della Tunisia del giovane numero uno, in virtù del doppio passaporto italo-tunisino.

Solo qualche settimana fa il Teramo Calcio, società professionistica di Serie C che ha disputato i playoff nella stagione 2019/2020, ha annunciato di aver rilevato per il prossimo triennio le prestazioni sportive del portiere classe 2001, prelevando dall’Olympia Agnonese di serie D. Sono state proprio le grandi prestazioni sfoggiate con gli amaranto dell’alto Molise ad aver attirato le sireni di diversi club di categoria superiore. Con l’Olympia Agnonese di Mr.Rullo (ex Napoli e Lecce) Mejri ha disputato dal suo arrivo tutte le 24 partite da titolare, riuscendo a parare 2 rigori ed a rimanere per 6 volte con la porta inviolata. Dunque è un percorso in continuo crescendo quello di Ahmed, cresciuto nel settore giovanile dell’Herdonia Calcio con cui ha disputato i campionati Esordienti e Giovanissimi, anticipando sempre la categoria in virtù della sua notevole stazza fisica.

Proprio negli anni del settore giovanile il ragazzo ha attirato le attenzioni di tutti i suoi osservatori, dimostrando un fisico ed un talento fuori dal comune. Nel 2015/2016 la società biancazzurra lo ha ceduto alla Virtus Lanciano, all’epoca in serie B, con la quale Mejri ha disputato il Campionato Under 15 Nazionale agli ordini di Mr. Alessandro Del Grosso. Nella successiva stagione sportiva 2016/2017 il giovane italo-tunisino è passato al Foggia Calcio col quale ha disputato due stagioni e mezzo, con gli Allievi Nazionali Under 17 e con la Primavera dei Satanelli, prima di passare il prestito all’Atletico Vieste nell’ultimo semestre della stagione 2018/2019. Nella stagione 2019/2020 il passaggio all’Olympia Agnonese di Agnone (CB), società da sempre attenta a scovare interessati giovani da lanciare nel mondo professionistico.

Quella di Ahmed Mejri è una favola calcistica in continua evoluzione, esempio di come si possano raggiungere i propri sogni, partendo dal basso, ma procedendo con costanza e determinazione.

In bocca al lupo campione!

Comunicato Stampa