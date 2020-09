E’ ufficialmente iniziata la campagna elettorale per le elezioni comunali di Ordona. Ad aprire le danze è stata la sindaca uscente, Serafina Stella, che nella serata del 31 agosto ha incontrato i cittadini nell’area antistante alla biblioteca comunale, per un bilancio dei cinque anni di amministrazione.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha derubricato i finanziamenti ottenuti in questi anni e gli sforzi fatti per allontanare lo spettro del dissesto economico- finanziario. Al termine del comizio Serafina Stella ha annunciato quali saranno le progettualità che la sua amministrazione intende inserire nel CIS 2, il fondo che il governo ha stanziato per il rilancio della Capitanata e di tutto il sud Italia.

Dopo una prima tranche di finanziamenti che serviranno per dei primi lavori sul sito archeologico e per la costruzione di un parcheggio nei pressi dell’area di interesse storico di Ordona, la sindaca ha annunciato la volontà di voler inserire tra i progetti finanziabili anche quelli relativi alla creazione di un campus universitario e un museo della scoperta (valore € 14.000.000) e quelli concernenti il potenziamento del parco archeologico. A questo si aggiunge anche un progetto di riqualificazione urbana con viali in pietra bianca che riprenderebbero le piante dell’antica Herdonia.

“Gli altri dicono che non abbiamo fatto nulla” – ha concluso il primo cittadino. “Ebbene noi non abbiamo fatto nulla… di illegale”. Nei prossimi giorni è atteso l’esordio in pubblico e al replica della sua sfidante, Adalgisa La Torre, per la lista “Insieme per Ordona”.







QUI IL VIDEO DEL COMIZIO