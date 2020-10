Ad Orta Nova ci sono 103 casi di positività al Covid-19 e 124 persone in isolamento domiciliare che non hanno effettuato il tampone. E’ quanto ha affermato il sindaco Domenico Lasorsa riportando i dati della Prefettura aggiornati al 22 ottobre.

Nel suo intervento video il sindaco ha ribadito che gli aggiornamenti sul covid vengono rilasciati soltanto dopo aver ricevuto i dispacci dalla Prefettura, i quali a loro volta non arrivano tutti i giorni ma a cadenza periodica. In questo modo il primo cittadino ha risposto alle polemiche degli ultimi gioni suscitate dal fatto che non pervenivano da giorni nuovi dati, a fronte di una situazione data in peggioramento. “I numeri – afferma il primo cittadino – “non devono comunque mutare i nostri comportamenti”.

IL FOCOLAIO DALLE SUORE. Lasorsa ha poi riportato la situazione relativa alla casa di riposo delle suore, dove una cinquantina (tra ospiti e operatori) sono risultati contagiati. “Nell’ultimo aggiornamento non ho parlato della situazione delle suore perché dovevo attendere le ufficialità dei tamponi, avrei creato solo allarmismo” – evidenza Lasorsa.” Oggi a distanza di due settimane i tamponi ci danno dei risultati soddisfacenti, con tamponi negativi nella maggior parte dei casi”. Sulla scorta di questo, i dati dei prossimi giorni potrebbero vedere un decremento dei positivi grazie alla guarigione delle nonnine e delle suore, qualora non dovessero esserci altre situazioni di contagio diffuso.

LE SCUOLE E IL CONTAGIO. Il primo cittadino è poi intervenuto sul tema delle scuole, rispondendo a quanti chiedono una chiusura indiscriminata di tutte le strutture sul territorio ortese. “Così vanificheremmo i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi” – ha affermato il sindaco che poi ha anche aggiunto che “soprattutto in famiglia bisogna stare attenti ad adottare i comportamenti giusti per evitare il contagio”.

LE CELEBRAZIONI DEI MORTI. Altro tema di stretta attualità è quello legato alla celebrazione della festività dei morti. Dopo la riunione del COC l’amministrazione comunale ha deciso di contingentare gli ingressi, permettendo l’accesso al cimitero di Via Stornara soltanto dopo il rilascio di un apposito pass. Sono state annullate, invece, tutte le celebrazioni religiose, anche sulla scorta delle indicazioni date dal vescovo Luigi Renna. Tali disposizioni sono comunque soggette ad eventuali modifiche che potranno giungere nelle prossime ore attraverso un nuovo DPCM.

In conclusione il sindaco ha ringraziato il Prefetto per la risposta ricevuta in termini di dispiegamento di forze dell’ordine addette al controllo sulle disposizioni. “Cari ortesi – chiosa Lasorsa – io credo che le chiusure rappresentino un fallimento, in quanto significa che non siamo stati in grado di osservare le regole. Per questo confido in voi, osserviamo le piccole regole che ci sono state suggerite ed evitiamo ulteriori restrizioni”.