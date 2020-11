ORSARA DI PUGLIA (Fg) – “A Orsara di Puglia abbiamo due persone contagiate. Entrambe sono in isolamento. Chi sta osservando un periodo di quarantena, lo sta facendo nel pieno rispetto delle norme che presiedono al suo e all’altrui diritto alla salute. La situazione, dunque, è pienamente sotto controllo, ma per fare in modo che lo resti dobbiamo continuare a comportarci come abbiamo fatto negli ultimi giorni e in tutti i mesi precedenti”.

Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia, con queste parole torna a fare il punto sull’emergenza pandemica per quanto riguarda il paese. “Come ho già detto qualche giorno fa, sono grato ai miei concittadini per come stanno affrontando tutti i disagi, le norme anticovid e le difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria. Ora dovremo tutti rispettare le norme del nuovo DPCM e i limiti imposti a orari, spostamenti e apertura-chiusura delle attività”, ha detto il sindaco di Orsara di Puglia.

“Stiamo aspettando che la Regione Puglia, in accordo col governo nazionale, decida se e quando riattivare la didattica in presenza per le scuole elementari e medie. Per tutti gli altri casi, sono pienamente in vigore le restrizioni che collocano la Puglia nella cosiddetta zona arancione: divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute; vietati gli spostamenti in entrata o in uscita da una regione all’altra e da un comune all’altro (con le solite eccezioni riferite a lavoro, salute e necessità comprovate); chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7 con asporto consentito fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado; sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie. Il Comune di Orsara di Puglia continua a confrontarsi con Prefettura e Asl. Il personale della Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine stanno continuando a presiedere con efficacia al controllo del territorio comunale. L’Amministrazione comunale segue costantemente l’evolversi della situazione. Siamo tutti tenuti a praticare ogni comportamento utile a contrastare la diffusione del contagio: distanziamento, corretto utilizzo della mascherina, igiene e sanificazione delle mani”.

Comunicato Stampa

Comune di Orsara