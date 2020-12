A Stornarella questo weekend è stato installato l’albero di Natale in Piazza Umberto I, un segno tangibile del Natale che si avvicina, un modo per regalare almeno un pensiero distensivo nonostante l’emergenza sanitaria che a tutto fa pensare tranne che ai festeggiamenti.

“La situazione attuale impone a tutti noi un Natale alternativo e ridimensionato nelle iniziative, ma non cancellato!” – si legge sulla pagina del Comune di Stornarella. È nostra volontà regalare, almeno in piccola parte, quell’atmosfera tanto amata dai grandi e soprattutto dai più piccoli”.

Per tale ragione nella piazza centrale del Comune dei Reali Siti sono state allestite, seppur in modo sobrio, le luminarie insieme ad grande albero di Natale, per provare a lanciare un messaggio di speranza e di luce in un periodo di buio e tristezza per tanti.

“Il contrasto alla diffusione del virus deve restare l’obiettivo primario per tutti, pertanto quest’anno non sarà possibile organizzare i tanto attesi spettacoli natalizi in piazza e nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro paese, così come non è opportuno autorizzare alcun tipo di iniziativa da parte delle associazioni locali, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti” – sottolineano dal Comune.