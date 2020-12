ORTA NOVA, 09/12/2020 – La Misericordia di Orta Nova ha aderito alla campagna nazionale di reclutamento dei volontari lanciata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. “Gente al servizio della gente” è il nome dell’iniziativa volta a rafforzare il “Movimento” di volontariato che da secoli si distingue per la vicinanza alle persone bisognose. Anche i volontari ortesi hanno voluto metterci la faccia per spiegare l’importanza dell’opera del terzo settore, soprattutto in un momento storico come quello caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.

Sulle locandine diffuse per le vie della città e sui social network compaiono alcuni dei confratelli dell’associazione ortese, in doppia veste: la prima quella da volontario al servizio della gente, la seconda quella relativa alle mansioni svolte in ambito lavorativo e professionale. Questo per spiegare che i volontari in divisa giallo-ciano sono persone comuni, con impegni, ambizioni, traguardi e difficoltà; ma nonostante tutto hanno deciso di mettersi a disposizione del prossimo.



“Bastano poche ore di impegno quotidiano, ad esempio, per portare la spesa o i farmaci alle persone più deboli o in quarantena, per trasportare gli anziani a fare terapie, analisi, visite mediche, o anche solo rispondendo alle telefonate dei cittadini in difficoltà” – afferma il Governatore della Misericordia di Orta Nova, Giuseppe Lopopolo. “Così si alleviano tante sofferenze che altrimenti rimarrebbero senza alcuna risposta”.

Questa campagna comunicativa ha un duplice significato: mostrare i volti delle persone che in questi mesi hanno messo a rischio la loro incolumità per aiutare gli altri e al contempo spiegare l’importanza del volontariato, in un momento in cui il capitale umano è fondamentale per lo svolgimento delle mansioni richieste. La campagna nazionale, per ciò che riguarda l’organizzazione di volontariato di Orta Nova, ha già dato i suoi effetti. Infatti nelle ultime ore è arrivata la prima adesione da parte di una volontaria che ha compilato il “form” sul sito nazionale di Confederazione ed è stata così indirizzata verso la sede ortese. “Questo ci fa ben sperare in un futuro in cui i giovani abbiano ancora voglia di mettersi a disposizione delle loro comunità d’appartenenza” – conclude il Governatore – “così si crea un mondo più equo e solidale”. Per aderire alle opere di volontariato basta contattare il numero 0885 783015, la mail misericordiaortanova@libero.com o compilare il modulo sul sito nazionale delle Misericordie.

