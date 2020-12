Il portavoce del Partito Democratico nel consiglio comunale di Orta Nova, Antonio Di Carlo, è intervenuto per avanzare una proposta alla maggioranza guidata dal sindaco Domenico Lasorsa. L’esponente della minoranza ha chiesto di inserire i capigruppo dell’opposizione all’interno del C.O.C., il centro operativo comunale che coordina le attività dell’emergenza coronavirus sul territorio di Orta Nova.

“Lo abbiamo chiesto personalmente e poi in consiglio comunale nell’ottica della massima collaborazione istituzionale” – afferma Di Carlo – ma prendiamo atto che siamo stati totalmente ignorati. Il nostro obiettivo non è fare propaganda ma condividere le scelte difficili, anche perché riceviamo continuamente richieste di informazioni da parte di quella fetta di cittadini che rappresentiamo. Ad esempio, soltanto oggi abbiamo appreso dall’apertura del mercato settimanale, su questo tema nessuno ha avuto l’accortezza di avvisare la cittadinanza. La maggior parte delle volte non arrivano risposte dalle istituzioni e alle difficoltà si aggiunge anche l’incertezza, per questo chiedevamo di essere presi in considerazione”.

Attualmente il Comune di Orta Nova conta 133 persone positive e 18 in isolamento. Stando all’ultima ordinanza del presidente Emiliano il centro dei Reali Siti è inserito in zona gialla, ma non bisogna abbassare la guardia e quindi le opposizione chiedono coinvolgimento. “Speriamo di essere contattati nei prossimi giorni” – conclude Di Carlo. Siamo sempre disponibili, nel frattempo registriamo che il nostro comune sia stato inserito nella «zona gialla» e, al netto dei toni trionfalistici dell’amministrazione comunale, ci teniamo a dire che questo non significa che siamo fuori del pericolo, né tanto meno che siamo stati più bravi di altri. Significa che dobbiamo continuare a mantenere un livello di allerta massimo perché solo così possiamo uscire definitivamente dall’emergenza”.