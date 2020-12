Quest’anno il Premio Lupo ha registrato una partecipazione importante: 218 racconti pervenuti a fronte dei 140 della scorsa edizione. In un momento storico di incertezza ed attesa, i concorrenti hanno raccontato del futuro, mostrandoci l’ignoto con i loro occhi. I racconti sono arrivati da tutta Italia e non solo. Si registrano racconti provenienti da Madrid (Spagna) e Città del Capo (Sud Africa).

La premiazione dei vincitori, fissata per il giorno 20 dicembre alle ore 17.00 avverrà on line e sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook Premio Lupo. All’evento parteciperanno: i Sindaci dei comuni promotori del progetto; i Giurati (uno per ogni comune promotore) che hanno avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione del concorso; i vincitori della sezione “Racconti” e della sezione “Stand-up comedy; Alessandro Galano in rappresentanza della Libreria Ubik Foggia, partner prezioso del Concorso; la direzione artistica della Piccola compagnia impertinente.

Tra le attività previste per la realizzazione dell’Edizione 2020, citiamo il Workshop di scrittura creativa “Scrivere per la scena” condotto da Enrico Cibelli. Il workshop realizzato nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 2020 ha visto la partecipazione di 15 corsisti ed un numero ancor più alto di candidati. Questo fa ben sperare nell’interesse a partecipare a un laboratorio sulla creatività e sulle tecniche di storytelling, sulle tecniche base di narrazione a spasso fra i generi. Prossimo appuntamento prima della premiazione, è previsto per il 19 dicembre ore 18.00: la scuola di teatro Piccola compagnia impertinente terrà una lezione aperta condotta da Pierluigi Bevilacqua, con lettura scenica tratta da “I sette piani” di Dino Buzzati.

Tra le partecipazioni, un ringraziamento speciale va agli attori Michele De Virgilio, Giuseppe Lanino e Tiziana Vaccaro, che, con gli attori della Piccola compagnia impertinente, hanno dato voce ai racconti vincitori, e ad Aldo Augelli, giurato per la sezione Stand Up Comedy. La premiazione, sarà l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti che hanno reso possibile l’iniziativa e darci appuntamento alla prossima edizione.

VINCITORI PREMIO LUPO 2020

Sezione Racconti

PRIMO CLASSIFICATO (€ 1500)

“Primavera” di Fiora Tumolo

SECONDO CLASSIFICATO (€ 900)

“U.D.E. – 25 Aprile 2065” di Andrea Frau

TERZO CLASSIFICATO (€500)

“Un giorno, un ragazzo” di Isabella Misurelli / “La fuga” di David Mastinu

(Ex Aequo – il premio verrà diviso tra i due partecipanti)

Sezione Stand-up Comedy

PRIMO CLASSIFICATO (€ 200)

“Lo strano futuro dell’italia” di Damiano Angelucci

PREMIO LUPO: Concorso letterario dei Monti Dauni nato nel 2006

Comuni promotori edizione 2020: Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Foiano di Valfortore, San Bartolomeo in Galdo, Pietramontecorvino.

Direzione artistica Piccola compagnia impertinente negli anni 2011, 2012, 2019, 2020

Comunicato Stampa