E’ stato attivato a Candela, l’hub per l’effettuazione dei tamponi molecolari drive through che consentirà di avere un riscontro sulla presenza dell’infezione da Covid-19. A darne notizia, nelle scorse ore, è stato il sindaco di Candela, Nicola Gatta, che ha ringraziato il direttore generale dell’ASL Vito Piazzola e tutti i dirigenti che si sono spesi per questa causa che rappresenta un’opportunità in più per il territorio dei Monti Dauni.

“E’ un grande risultato non solo per la comunità di Candela, ma anche per le comunità limitrofe” – afferma Nicola Gatta. “Questo hub consentirà a tanti cittadini di fare il tampone in loco, evitando le lungaggini che si sono verificate in passato. Questo è un risultato frutto di una concertazione con la ASL di Foggia e il dipartimento di prevenzione”.



Presso il nuovo hub di Candela si possono recare soltanto le persone che sono state preventivamente contattate dall’ASL, per l’indagine epidemiologica. La presenza di un drive through anche sui Monti Dauni consentirà, quindi, alle persone che necessitano di un tampone, di evitare di recarsi presso le sedi di Foggia e Cerignola.

