All’indomani dell’ultimo caso di femminicidio verificatosi ad Orta Nova (il quinto in 15 mesi) e a seguito della richiesta formale inoltrata dall’associazione Vìola Dauna, il 10 febbraio prossimo venturo è stato convocato in Prefettura un tavolo tecnico in videoconferenza.

In attuazione del Protocollo “Viola” siglato il 15/11/2019 e ideato per la costituzione di una “rete territoriale per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori e il sostegno delle vittime di violenza”, nell’incontro programmato l’associazione foggiana si farà portatrice di proposte ed iniziative per affrontare l’escalation di violenza.

“Auspichiamo un intervento rapido, decisivo ed efficace nel territorio dei Cinque Reali Siti” – fanno sapere in una nota – “che derivi dalla collaborazione tra tutte le realtà associative interessate, con soprattutto un maggiore coinvolgimento degli Enti locali ed autorità per far emergere casi di violenza e tutelare cosi le vittime”.