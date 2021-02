È Francesco Capacchione il nuovo Presidente del GAL Tavoliere. Il vice-Presidente della Copagri di Foggia, già vice-Presidente regionale della UIME e componente della Giunta Esecutiva nazionale, è stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi ieri al termine dell’Assemblea dei Soci del GAL.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente Capacchione in rappresentanza delle Associazioni agricole, da Massimo Colia (sindaco di Stornarella) in rappresentanza delle Amministrazioni comunali, da Nicola Cantatore (direttore provinciale della CIA) in rappresentanza degli altri Enti pubblici, Stefania Bozzini (vice-direttore di Confcommercio Foggia) in rappresentanza delle associazioni di categoria non agricole e Giuseppe Sinerchia (imprenditore) in rappresentanza delle imprese socie del GAL.

“Ringrazio il Presidente Giuliano e il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro fin qui svolto. L’auspicio è quello di poter lavorare nella direzione di un’attività vocata alla partecipazione e alla coesione, in una logica che vada ben oltre l’interesse del singolo e possa consentirci di porre la nostra Società come vero motore dello sviluppo di un ambito territoriale che ha nell’Agricoltura e nell’Agroalimentare il suo grande punto di forza. Sin da subito sarà attivata, un’attività di ascolto, propedeutica per indirizzare la nostra strategia che ineludibilmente deve essere protesa verso l’attuazione di nuove progettualità che sappiano coniugare la capacità d’innovare a quella di recuperare una forte identità territoriale“.