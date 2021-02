La Puglia torna in zona gialla. Il Ministero della Salute ha accolto la correzione dei dati che riguardavano la provincia della BAT e ha deciso di attenuare le restrizioni già a partire dal prossimo giovedì 11 febbraio. Proprio a causa dell’errore dei dati relativi alla curva dei contagi e al numero dei posti letto, la Puglia era rimasta in zona arancione.

In questi giorni l’assessorato alla sanità ha chiesto al ministero di rivedere al ribasso i dati e accogliere la correzione. La discussione molto tecnica si è svolta in una riunione urgente con la cabina di regia di istituto superiore della sanità e ministero della salute che hanno incontrato l’assessore Lopalco. Accolta la rettifica, il Ministero ah horas firmerà l’ordinanza per la Puglia che da giovedì ritorna gialla con misura meno restrittive.