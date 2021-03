Il magistrato foggiano Alfredo Viola, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è stato nominato segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura. Nato a Foggia il 7 dicembre 1961, sin dai primi anni della sua carriera, è stato in servizio presso il Tribunale di Foggia, prima come sostituto alla Procura, dal gennaio 1994, e poi dal 2001 quale giudice, assegnato al settore penale. Nel 1998 ha svolto per alcuni mesi anche le funzioni di dirigente della Procura di Foggia.

Dopo questa nomina prestigiosa sono arrivate le felicitazioni del presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta: “All’ atto della nomina del dott. Alfredo Viola a Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura, esprimo vive congratulazioni e i migliori auguri, personali ed istituzionali, per un buon lavoro” – afferma Gatta. “L’alto riconoscimento è frutto di una grande professionalità e di una spiccata sensibilità giuridica. Saprà affrontare il nuovo ruolo con la cura e l’attenzione che da sempre caratterizzano il suo impegno professionale e umano”.