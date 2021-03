Stornara e l’intera Diocesi Cerignola – Ascoli Satriano hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Franco Di Corato, colonna portante dell’Azione Cattolica. Di Corato è stato molto attivo nel mondo del volontariato e attualmente era amministratore diocesano dell’associazione, al suo secondo mandato. In precedenza era stato per due trienni il responsabile del settore adulti della medesima organizzazione. Un uomo stimato da tutti perché aveva a cuore la cura delle relazioni e dei rapporti umani.

“Non c’è aderente dell’AC che non abbia incrociato la sua simpatia e i suoi sorrisi” – si legge sulla pagina dell’Azione Cattolica Diocesana. “In tante occasioni abbiamo parlato di cura delle relazioni, Franco questa attenzione l’ha costantemente perseguita e concretizzata, facendo sentire la sua vicinanza e il suo affetto a ciascuno di noi. L’amore per tua moglie e la tua famiglia, l’amore e l’attenzione per l’essere umano e l’amore per l’AC sono la tua enorme eredità. Ora puoi contemplare il Signore che tanto hai servito”.

Anche il sindaco di Stornara, Rocco Calamita, ha diffuso un messaggio di cordoglio per il suo concittadino e amico. “Ti ringrazio, Franco, per ciò che hai fatto per me e per la nostra amata Stornara” – scrive il sindaco, Rocco Calamita. “Il vuoto che ci lasci lo potremo colmare soltanto con il vivo ricordo della tua immagine che attirava la simpatia di tutti. Sei stato un amico speciale per molti, da prendere come modello di bontà, capace di tenere alto il morale di chi ti era vicino”.