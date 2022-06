Stornara intitolerà una via del paese a Nicola Manzari. É quanto ha fatto sapere il neoletto sindaco della cittadina dei Reali Siti, Roberto Nigro, a margine di una cerimonia durante la quale è stata attribuita una importante onorificenza a questo illustre stornarese.

Nicola Manzari, nacque a Stornara il 14/11/1922. Dopo aver condotto, in giovinezza, i terreni di proprietà della famiglia, fu chiamato alle armi e durante la guerra fu fatto prigioniero dai tedeschi. Durante la prigionia subì una significativa lesione alla colonna vertebrale, ferita che comunque gli permise di rientrare, sposare la sua amata Carmela Circiello e mettere al mondo, Maria Antonia, Anna e Giovanna.

Dopo alcuni interventi chirurgici, e anni di sofferenze, terminò la sua vita terrena il 21 Agosto 1962 in quel di Foggia. Riposa, per sua esplicita richiesta, nel cimitero di Stornara. La Presidenza della Repubblica ha voluto concedergli l’onore della medaglia dei prigionieri a cui non furono concessi i diritti della Convenzione di Ginevra. A ritirarla i familiari. Proprio in questa occasione l’amministrazione comunale ha annunciato di voler inserire Nicola Manzari nella toponomastica locale.