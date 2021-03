A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria italiana ed internazionale, il comparto vitivinicolo stagna in una profonda crisi di non venduto, sia esso relativo al mercato del vino sfuso, sia del canale Horeca. Nel primo caso, la situazione risulta più delicata, poiché la maggior parte delle cantine hanno una notevole giacenza che, a fronte anche della prossima campagna vitivinicola autunnale, occorre necessariamente prendere importanti ed urgenti misure per ridurre le giacenze.

Il tema del costo di stoccaggio è anch’esso delicato, su cui occorre definire un prezzo congruo, e non di certo di perdita per i produttori. Per questo le cantine hanno chiesto una giusta rappresentanza di quanto fin sopra esposto, non solo per ricevere supporto – in questa difficilissima situazione – ma anche per poter difendere e tutelare i diritti di piccoli e grandi produttori vitivinicoli. Le istanze delle cantine sono state poste all’attenzione dell’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, durante una conference call tenutasi nella giornata odierna.

“Se ci sono misure buone, siamo pronti ad attuarle” – ha affermato Donato Pentassuglia. “Occorre capire la situazione pugliese singolarmente. Nessuno dovrà fallire. È un tema di responsabilità nazionale, non solo pugliesi ma italiana, in questo momento particolarissimo. C’è bisogno di far arrivare tutte le risorse congrue per una corretta distribuzione controllata, e non alla rinfusa. Occorre vedere la prospettiva reale e futura”.

Alla conferenza hanno preso parte, oltre all’assessore regionale, l’onorevole Giorgio Lovecchio, Vicepresidente Della V Commissione (Bilancio, Tesoro E Programmazione); l’onorevole Giuseppe L’Abbate, Ex sottosegretario MIPAF; Antonio Gargano, Presidente Cantina Sociale Casaltrinità – Trinitapoli (FG); Giovanni Sacchitelli, in rappresentanza di Romeo Bianco (Amministratore Unico della Cantina Vignaioli Pugliesi di Orta Nova); Lucio Pistillo, L’Antica Cantina Sociale – San Severo (FG) – da remoto; Pasquale Lavacca, Vinorte – Orta Nova (FG) – da remoto; Rocco Lamonarca, Vinicola Lamonarca – Ruvo di Puglia (FG) – da remoto; Antonio Angarano, Vinicola e Olearia Angarano – Cerignola (FG) – da remoto.

Comunicato Stampa