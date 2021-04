Considerato che nel territorio del Comune di Roseto Valfortore sono presenti numerosi beni inutilizzati, non appartenenti al demanio del comune, molti dei quali si trovano in stato di abbandono tale da determinare situazione di grave degrado urbano e danni per l’ambiente; il recupero e la riutilizzazione dei beni in questione può rappresentare una valida occasione sia per riqualificare spazi urbani degradati restituendo ad essi decoro e identità, sia per creare opportunità di occupazione e impresa, ma anche di attività e dinamicità sociale, culturale, sportiva attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini.

Per questi motivi è 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼, in sede di Consiglio Comunale, il “Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso, anche attraverso la concessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel territorio comunale”. Sin da subito il Responsabile del Settore Tecnico sarà Responsabile del Procedimento e potrà dare esecuzione a tutti i provvedimenti e le attività previste dal Regolamento per l’acquisizione al Patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso, anche attraverso la cessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel territorio comunale.

Queste le dichiarazioni del sindaco Lucilla Parisi – “Questo regolamento ci permetterà, finalmente, di porre fine allo stato di degrado di abitazioni abbandonate di cui non si riesce a risalire più ai proprietari. Acquisendo questa tipologia di abitazioni al patrimonio comunale si avrà la possibilità di sfruttare una serie di opportunità o direttamente come ente pubblico attraverso la partecipazione a bandi regionali e/o nazionali oppure concedendo ai privati cittadini o anche imprenditori desiderosi di investire nei nostri meravigliosi borghi. L’obiettivo è duplice, attraverso la riqualificazione, restituire decoro e bellezza ai nostri borghi dando opportunità di lavoro e quindi occupazione”.

