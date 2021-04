Il consigliere comunale di minoranza, Domenico Di Vito, anche a nome degli altri consiglieri del Partito Democratico di Orta Nova e dell’Orta Nova Mi Piace, è intervenuto in video per criticare la mancanza di trasparenza e le scelte dell’attuale maggioranza del sindaco Domenico Lasorsa. Nel video, il consigliere denuncia la mancanza di risposte alle tante interrogazioni rese in quest’ultimi mesi, ragion per cui la siutazione sarebbe stata posta all’attenzione delle autorità preposte all vigilanza. “Da diversi mesi a questa parte non siamo messi nelle condizioni di svolgere la nostra funzione” – sottolinea Di Vito.

Nel suo discorso, Di Vito ha acceso i riflettori anche sul tema dei rifiuti, in quanto dopo il fallimento della SIA il Comune di Orta Nova non avrebbe ancora trovato una soluzione definitiva per la gestione dei rifiuti. “Come mai non è ancora stata bandita una gara?” – afferma nel video il consigliere Di Vito. Poi rimane il problema dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle aree rurali. Sullo sfondo ci sarebbe una più generale mancanza di programmazione, denunciata a più riprese dalle compagini di minoranza.

GUARDA QUI IL VIDEO