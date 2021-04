Facciamo un passo indietro, alla Pasqua che abbiamo appena festeggiato, per ascoltare il punto di vista di Sümeyye (volontaria di Beyond Borders Italy, originaria della Turchia) sulle tradizioni di Orta Nova, città che la sta ospitando per lo svolgimento del suo progetto Erasmus.

Nell’articolo in cui ho raccontato la mia passione per la “Braciola”, ho accennato al fatto che sono sicura che qui ci saranno altre prelibatezze di cui parlare e che probabilmente sarò il cantastorie più delizioso di questo angolo. C’è molto da raccontare su questa città quando ti fermi e la guardi. Non posso negare che ci siano altri aspetti interessanti degli abitanti della città, i cui cuori sono caldi come le loro case, e che li coprono con tende invece di chiudere le porte delle loro case a causa del caldo estivo. Ma cosa posso dire, questa è sempre la mia priorità. Perché come avete detto voi italiani, “Ma, il cibo e importante!”. Vero? Ovviamente, l’effetto della Pasqua appena trascorsa rafforza l’appetito della mia penna.

Anche in questo caso, proprio come nel periodo natalizio, c’era un’eccitazione e un’atmosfera di preparazione nel modo in cui le persone camminavano per le strade, al mercato, anche al ritmo delle loro conversazioni. Non ho mai avuto la possibilità di vedere una celebrazione della Pasqua, tranne solo per i film e la mia conoscenza. Naturalmente, per questo motivo, ho iniziato a rivolgere domande alla mia coinquilina, come faccio in ogni materia. Qual è l’importanza della Pasqua? Come si celebra nel tuo paese? Mangi molto come gli italiani? Queste uova non sono realmente uova, vero? E forse tonnellate di domande inutili a cui non riesco a pensare in questo momento.

Ma non è finita, ovviamente, cioccolatini e uova colorate erano solo la parte del pacchetto. L’ho scoperto solo quando siamo stati invitati al pranzo di Pasqua. Anche se gli avvertimenti delle persone intorno a noi erano “Faresti meglio a metterti a dieta prima di Pasqua, perché dovrai riposarti e mangiare a tavola”, ho sempre pensato: “Oh, gli italiani mangiano sempre troppo!!” Non posso mentire. Fino a quando non mi sono seduta a tavola insieme e il mio piatto era pieno per la quarta volta… Fino ad allora, pensavo che stessero ancora esagerando in qualche modo. Non ricordo molto dopo, immagino di aver smesso di resistere e ho cercato di mangiare quello che avevo di fronte concentrandomi solo sulla respirazione. Da un lato il mio stomaco si dilatava mentre scoprivo quanto poteva ingrandirsi, dall’altro i cibi prelibati prendevano posto nei piatti, preparati con cura con amore e l’emozione di essere mangiati insieme.

Il mio piatto preferito era chiamato “U’ BNDÌTT (Il Benedetto)”, che in seguito ho imparato che simboleggia tradizionalmente la fertilità e la rinascita, e adornato con varietà di uova e salumi. Ma più tardi, il gusto morbido della pianta “Cardoncelli” (ndr. in foto), che ho visto spesso al mercato e al bazar in queste settimane e non riuscivo a indovinare, è diventato per me la regina della tavola. I pasti venivano consumati, c’erano conversazioni insieme a pause pranzo occasionali. Naturalmente, all’inizio del pasto, un passo importante è stato completato dal “ringraziamento a Dio” per potersi riunire attorno alla tavola in buona salute e insieme nonostante tutto.

Il fatto che le persone qui stiano ancora cercando di mantenere vive le loro tradizioni e di viverle qui con loro ha preso il suo posto nella mia galleria fotografica per ora come uno dei momenti indimenticabili per me, ovviamente ho scattato una foto di tutto. E posso già plasmare il piatto “Il Benedetto” che mi preparerò quando tornerò nel mio paese il prossimo anno! Per ora è tutto, non ho dubbi che i restanti due mesi saranno deliziosi, forse non quanto la Pasqua.

Sümeyye Süngü