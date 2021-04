Agenti della Polizia Locale della città di Foggia hanno soccorso un uomo di 47 anni colpito da un malore mentre era per strada. Gli operatori sono intervenuti sabato mattina, durante il loro servizio di pattuglia, presso l’isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele II, dove hanno rinvenuto un uomo che, a causa di un problema cardiaco, si era accasciato al suolo perdendo i sensi.

Lo stesso, inizialmente, era stato soccorso da alcuni passanti, ma è stato decisivo, al fine di salvargli la vita, l’intervento della Polizia Locale e di un medico foggiano di 60 anni che si è reso subito conto della gravità della situazione. Una volta chiamato il 118, si apprendeva che non vi erano ambulanze disponibili in città, così i vigili urbani hanno deciso di accompagnare personalmente l’uomo in pronto soccorso con una delle auto di servizio.

Affidato alle cure del Policlinico Riuniti di Foggia, l’uomo è stabile e non corre pericolo di viti. Come da prassi, i due vigili urbani intervenuti che hanno avuto un contatto fisico prolungato con il malcapitato, sono in attesa di conoscere l’esito del tampone per eventuali contagi da covid19.