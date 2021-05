Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, ha informato la cittadinanza sulla partenza di quattro progetti utili alla collettività (PUC) che prevedono l’ausilio dei percettori del reddito di cittadinanza per svolgere attività a beneficio della collettività. L’avvio delle progettualità è avvenuto “dopo diversi mesi di colloqui per valutare l’idoneità dei soggetti interessati” – fanno sapere dalla maggioranza.

I progetti che momentaneamente sono stati avviati sono i seguenti: “2 mani in +” e “Condomini solidali”, due progetti che prevedono il supporto a persone anziane e/o con difficoltà motorie per il conferimento di pannoloni presso le isole ecologiche, l’acquisto di farmaci, spesa a domicilio e piccole attività solidali di assistenza ai più fragili.

Inoltre sono previsti altri due progetti dal titolo “Orta Nova sicura”, per vigilare e custodire il patrimonio comunale, coadiuvando la polizia locale in termini di servizio d’ordine e “Archiviando”, in ausilio agli uffici amministrativi comunali. “Al momento sono operative 21 unità, ma continuano le prese in carico da parte delle assistenti sociali che ringraziamo per il lavoro quotidiano e accurato che stanno svolgendo” – conclude il primo cittadino. I cittadini potranno richiedere i servizi attivati dai percettori del reddito contattando l’ufficio dei servizi sociali.