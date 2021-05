Il Comune di Biccari continua a collezionare traguardi di rilevanza nazionale. In ultimo, il piccolo borgo dei Monti Dauni è stato inserito tra le 50 destinazioni italiane a grande impatto sociale dalla rivista “Vita Non Profit”, specializzata sugli argomenti relativi al terzo settore.

Ne ha dato notizia il sindaco, Gianfilippo Mignogna, sulla sua pagina Facebook. “Biccari è in ottima compagnia tra le 50 destinazioni italiane ad alto impatto sociale” – riporta il primo cittadino. “Lo scrive VITA non profit, la prima rivista italiana specializzata in Terzo Settore, che dedica il numero di questo mese a esperienze di comunità e a come il turismo per ripartire possa puntare sul valore dei territori per proporre ‘Tutto un altro viaggio’.

Il sindaco ha poi ringraziato tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo di visibilità. “Grazie in questo caso alla Cooperativa di Comunità Biccari e al progetto della Piccola Scuola di Civiltà Contadina e più in generale a quello che cerchiamo di fare, di essere” – conclude Mignogna.