Prima di venire ad Orta Nova ho chiesto al mio amico intelligente “Google” di mostrarmi alcune splendide foto della città che sarebbe diventata la mia casa. Non so se “Google” fosse pigro, ma ho trovato solo poche foto della piazza principale, della chiesa e del comune. Altre foto erano accompagnate da notizie terribili e auto della polizia. Poi, quando sono venuta qui e ho chiesto alle persone cosa visitare, la risposta “non c’è niente da vedere” era troppo comune. Mi ha fatto capire che potremmo guardare con gli occhi sfocati! Quindi, ho preso la mia macchina fotografica e ho deciso di guardare la città attraverso il suo obiettivo.

La prima cosa di cui la mia fotocamera si è innamorata è stata l’architettura locale. Gli edifici qui si abbracciano e le loro palette di colori si mescolano, si trovano in diversi strati e sono disponibili in varie trame. Basta guardarli attraverso l’obiettivo della fotocamera: lì formano grandi composizioni. Inoltre, se ti piacciono le foto macro, stringi sui dettagli! Si possono trovare molti piccoli bellissimi dettagli come piastrelle, inferriate di metallo che sono come “uva che cresce” e segni zodiacali sul pavimento. La prossima volta che vai a fare una passeggiata, cerca quei piccoli dettagli e scatta foto ravvicinate. Vedrai quanto sono sbalorditive!

Se ti piacciono le sfide fotografiche, ne ho una in più per te. Sai quante sculture di santi puoi trovare ad Orta Nova? Un sacco! Non ho idea del numero, ma sono nascosti ovunque! Nel parco, nelle piazze, nelle strade anche nei muri di alcune case. Vai in giro per la tua città per questa “caccia fotografica” e guarda quante di queste sculture riesci a trovare. Credo più di dieci! Si potrebbe dire che la cultura non è davvero qualcosa che puoi vedere davanti a te, ma è solo perché a volte non si guarda bene. L’Italia ha una cultura unica e straordinaria, soprattutto qui al sud, e merita di essere catturata. Vedo quei balconi vivi pieni di fiori e biancheria – meritano una possibilità. Vedo un’auto in una strada – merita uno scatto. Nonni seduti in centro città, uomini che vendono frutta dalle loro auto, adolescenti con scooter, bambini con palloni da calcio: tutti meritano un colpo perché riflettono tutti l’Italia. Sai anche quale cultura puoi catturare? La cultura del cibo! I piatti italiani non sono solo deliziosi, sono anche belli. Lascia che il mondo lo veda.

Ultimo ma non meno importante, la Puglia è la regione con una natura mozzafiato. È vero, non c’è il mare intorno a Orta Nova, ma ci sono prati colorati, vigneti romantici e i mio preferito – cactus e ulivi. Se vuoi respirare aria fresca, gira per la città, attiva la modalità macro sulla tua fotocamera e cattura tutte le piante che vedi. Quindi disattiva la macro e lascia che la tua fotocamera guardi gli orizzonti. Lo giuro, non te ne pentirai dei risultati che ottieni. Soprattutto se sarai vicino a Cirillo!

Antoine de Saint-Exupery una volta disse: “È solo con il cuore che si può vedere correttamente; Ciò che è essenziale è invisibile all’occhio.” Dico di dare una possibilità all’occhio della tua macchina fotografica di guardare le stesse cose intorno a te e potresti scoprire una bellezza inaspettata. Una volta che avrete tante belle foto, inviatele a ortanovaclick@gmail.com o visitate la pagina Orta Click su Facebook o Instagram. Qui vedrai che Orta Nova ha viste molto più stimolanti di una sola piazza, una chiesa e il Municipio.

Vaida Krikštaponyte