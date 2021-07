E’ stato uno dei Comuni della provincia di Foggia che ha pagato un prezzo molto caro in termini di vittime. Oggi finalmente una bella notizia per il Comune di Stornarella che fa segnare attualmente zero positivi al Covid-19. A darne notizia è stato il sindaco, Massimo Colia, con un messaggio su Facebook, tramite il quale ha comunque chiesto ai propri concittadini di mantenere alta l’attenzione, anche in virtù della variante Delta.

“Da qualche giorno Stornarella è covid ZERO” – afferma il primo cittadino – tutti sicuramente possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma, allo stesso tempo, dobbiamo pensare che purtroppo non è tutto finito. Ne è prova il focolaio di 34 positivi in una struttura di Manfredonia che aveva ospitato centinaia di ragazzi per un campus estivo. Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo dimenticare l’alto tributo di vite umane che Stornarella ha pagato al covid”.

“Ognuno di noi – continua Colia – ha il dovere di essere responsabile in ogni cosa che fa. Domenica ci sarà la finale degli Europei e senza dubbio aspettiamo di gioire per la nostra nazionale. Sono momenti di aggregazione e condivisione di uno spirito di unità nazionale che non può che far bene, in particolare dopo un periodo così infausto. Cerchiamo pertanto di farlo al meglio, come è giusto che sia”.