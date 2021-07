E’ stata una giornata di festa per la comunità di Stornara, un piccolo centro a vocazione agricola della provincia di Foggia che da qualche giorno è gemellato con il Comune di Procida, l’isola che sarà Capitale Europea della Cultura 2022. Un sodalizio che è il culmine di un lavoro durato circa un anno, sotto l’attenta regia dell’APS Italy Carbon Free a cui lo stesso Comune di Stornara ha aderito per porre in essere delle buone pratiche ambientali verso la transizione ecologica. Salvatore De Martino – fondatore di Italy Carbon Free – è stato anche il mediatore tra le amministrazioni di Stornara e Procida che oggi intraprendono un comune percorso verso la valorizzazione del turismo, la cura dell’ambiente e la condivisione delle rispettive eccellenze enogastronomiche.

Presso il Centro Polivalente di Stornara, nella giornata del 22 luglio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo sodalizio, a cui hanno preso parte gli amministratori del Comune di Stornara, i rappresentanti dell’associazione Italy Carbon Free e un gran numero di realtà associative di promozione culturale che saranno poste al centro di questo progetto. Dopo i saluti iniziali da remoto del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sono intervenute tutte le autorità presenti in sala. “E’ una grande emozione essere il sindaco di questa città” – ha dichiarato in apertura il primo cittadino di Stornara, Rocco Calamita. “Siamo un piccolo centro che non ha il mare, non ha le montagne o altre bellezze naturalistiche, ma ha una gran voglia di fare cose belle, questa è sicuramente una delle cose più belle che abbiamo fatto, con un pizzico di sana follia e tanta visione manageriale”.

Infatti il gemellaggio non sarà soltanto un orpello da aggiungere sui cartelloni di ingresso delle città. Sono al vaglio delle due amministrazioni delle iniziative volte a valorizzare le tradizioni comuni, le esperienze condivise, gli usi e costumi di due comunità che, pur essendo diverse, sono unite dalla loro voglia di raccontarsi. Uno sforzo comune sarà fatto anche in termini ambientali, verso l’auspicata transizione ecologica ed energetica degli edifici pubblici ma anche privati, attraverso un attenta opera di decarbonizzazione e valorizzazione delle risorse rinnovabili. “I primi Comuni che hanno risposto in maniera solerte alla nostra campagna di rilevanza nazionale – spiega Salvatore De Martino, fondatore di Italy Carbon Free – sono stati proprio Procida e Stornara. Da qui poi è venuta l’idea di costruire un percorso unitario, con l’amministrazione di Stornara che si sta spendendo tantissimo per raggiungere degli obiettivi verso la transizione ecologica. Questi centri hanno compreso l’importanza della sfida dell’ambiente che può diventare il volano di una nuova economia più attenta al benessere dei cittadini”.

Su proposta del sindaco di Stornara, così come egli stesso ha comunicato durante la conferenza stampa, a Salvatore De Martino verrà conferita la cittadinanza onoraria del centro dei Reali Siti che, i cui amministratori nelle prossime settimane si recheranno presso l’isola campana per conoscere i nuovi concittadini acquisiti. Nel frattempo fervono i preparativi per le iniziative estive del cartellone 2021 di Stornara. Anche quest’anno, nel rispetto delle restrizioni Covid, ci sarà una nuova edizione di Stramurales (organizzata dall’APS StornaraLife), l’evento ormai di caratura nazionale che ha portato Stornara nel novero dei centri più importanti d’Italia per la street art. Prendendo le mosse da questa riuscita iniziativa vi è il tentativo di far includere il piccolo centro del foggiano all’interno del parterre delle città d’arte più importanti d’Italia. Il primo passo per farlo è proprio questo gemellaggio con la cittadina che per un anno sarà al centro del fervore culturale europeo.